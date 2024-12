Homem morre afogado em parque aquático e responsáveis fogem durante atendimento Homem morre afogado em parque aquático e responsáveis fogem durante atendimento Ric|Do R7 04/12/2024 - 10h10 (Atualizado em 04/12/2024 - 10h10 ) twitter

Um homem, de 32 anos, morreu afogado em uma piscina de um parque aquático localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A vítima foi identificada como Maykol Douglas e estava no estabelecimento acompanhada de uma amiga. O caso aconteceu no último domingo (1º) e é investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

