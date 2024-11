Homem morre e duas mulheres ficam feridas em acidente a caminho de velório no PR Homem morre e duas mulheres ficam feridas em acidente a caminho de velório no PR Ric|Do R7 13/11/2024 - 07h48 (Atualizado em 13/11/2024 - 07h48 ) twitter

Acidente família velório Paraná

Um homem morreu e duas mulheres ficaram feridas em um acidente registrado na tarde desta terça-feira (13) na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte do Paraná. As vítimas eram da mesma família e seguiam para um velório.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

