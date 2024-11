Homem morto em elevador de shopping de Curitiba é identificado Homem morto em elevador de shopping de Curitiba é identificado Ric|Do R7 16/11/2024 - 19h28 (Atualizado em 16/11/2024 - 19h28 ) twitter

Homem morto em elevador de shopping de Curitiba

O homem que morreu no poço do elevador de um shopping em Curitiba, na noite da última quinta-feira (14), foi identificado como Rafael Carvalho Pereira. O rapaz tinha 34 anos e foi encontrado preso entre o elevador e a parede do poço. O incidente aconteceu em uma área de estacionamentos do Shopping Estação, que fica na região central da capital paranaense.

