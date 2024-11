Homem morto em elevador de shopping foi barrado por seguranças instantes antes Homem morto em elevador de shopping foi barrado por seguranças instantes antes Ric|Do R7 18/11/2024 - 10h09 (Atualizado em 18/11/2024 - 10h09 ) twitter

Homem encontrado morto em elevador de shopping tinha 34 anos (Foto: Reprodução/ RICtv)

O Shopping Estação, local onde um homem foi encontrado morto em um elevador, comunicou que o rapaz não era cliente do estabelecimento. De acordo com uma nota encaminhada aos lojistas, Rafael Carvalho Pereira, de 34 anos, estava “alterado e agressivo” na noite de quinta-feira (14), quando acessou o estacionamento do shopping por uma área proibida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

