Homem morto em elevador de shopping tinha passagens pela polícia, diz PCPR

Homem morto em elevador de shopping

Rafael Carvalho Pereira, de 34 anos, morreu na noite de quinta-feira (14), após ser imprensado por um elevador do Shopping Estação, em Curitiba. Conforme a direção do shopping, instantes antes da tragédia, Rafael foi barrado por uma equipe de segurança do local, devido ao estado que se encontrava, de acordo com os relatos, Rafael parecia alterado e agressivo. Segundo a delegada da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Camila Ceccolnello, a vítima tinha problemas com drogas e passagens pela polícia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

