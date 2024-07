Homem preso por ostentar com Porsche em redes sociais

Ric |Do R7

Homem preso por passar perna em clientes ostentava com Porshe em redes sociais

Nos últimos 15 dias a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desmantelou um grupo criminoso que aplicou dezenas de golpes e lavava dinheiro comprando carros de luxo. Com mais de 14 mil seguidores no Instagram, Plínio Araújo era peça-chave da organização. Ele publicava vídeos ostentando em um Porsche motivando os seguidores sobre como ser bem-sucedido.

