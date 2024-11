Homem que desapareceu após ir para o bar é encontrado morto no Noroeste do Paraná Homem que desapareceu após ir para o bar é encontrado morto no Noroeste do Paraná Ric|Do R7 25/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 25/11/2024 - 14h29 ) twitter

Um homem foi encontrado morto no sábado (23) na área rural de Araruna, no Noroeste do Paraná. Gilberto de Carlo, de 52 anos, estava desaparecido desde o dia 17 de novembro, quando saiu de casa para ir ao bar. O corpo foi encontrado por moradores de uma propriedade próxima do local.

