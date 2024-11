Homem que matou ex-companheira grávida é condenado a 45 anos de prisão Homem que matou ex-companheira grávida é condenado a 45 anos de prisão Ric|Do R7 13/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 16h10 ) twitter

Homem que matou ex-companheira grávida é condenado a 45 anos de prisão

O homem que matou a ex-companheira grávida, Andréia Ramos Cirino, em 8 de novembro de 2023, foi condenado a 45 anos, 9 meses e 20 dias de prisão. A mulher estava grávida de sete meses e morreu com tiros na nuca na frente da filha de quatro anos, em Jacarezinho, no norte do Paraná.

