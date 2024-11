Homem que não aceita término é suspeito de incendiar quatro casas em Curitiba Homem que não aceita término é suspeito de incendiar quatro casas em Curitiba Ric|Do R7 10/11/2024 - 12h29 (Atualizado em 10/11/2024 - 12h29 ) twitter

Incêndio em Curitiba

Um homem que não aceita o término do rolecionamento é suspeito pelo incêndio de grandes proporções que atingiu quatro casas na madrugada deste domingo (10), no bairro Campo Comprido, em Curitiba. As chamas resultaram na queima total de duas residências e na queima parcial de outras duas, conforme o Corpo de Bombeiros.

