Homem se depara com cena chocante durante corrida matinal em Curitiba Um homem que fazia exercícios no Parque Náutico do Iguaçu, no bairro Boqueirão, encontrou um corpo boiando no lago, na manhã desta...

Alto contraste

A+

A-

Homem vai correr no parque e encontra corpo boiando no lago em Curitiba

Um homem que fazia exercícios no Parque Náutico do Iguaçu, no bairro Boqueirão, encontrou um corpo boiando no lago, na manhã desta segunda-feira (1º). Após avistar o corpo ele avisou a Guarda Municipal (GM), que acionou o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros para recolher a vítima, um homem com cerca de 40 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Homem vai correr no parque e encontra corpo boiando no lago em Curitiba

• Esfriou né? Que tal um Chocolate Quente Cremoso Perfeito?

• Frio intensifica e Paraná bate novo recorde de temperatura negativa: -3,9°C



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.