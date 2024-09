Homem tenta atropelar policiais e acaba preso em Ponta Grossa Um homem foi preso depois de reagir a uma abordagem, bater o carro que dirigia em uma viatura e ainda tentar atropelar dois policiais... Ric|Do R7 04/09/2024 - 14h01 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h01 ) ‌



Homem é preso após bater em viatura e tentar atropelar policiais no Paraná

Um homem foi preso depois de reagir a uma abordagem, bater o carro que dirigia em uma viatura e ainda tentar atropelar dois policiais em Ponta Grossa, na terça-feira (3) à noite. De acordo com as informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a situação aconteceu no momento em que uma equipe atendia a uma ocorrência de violência doméstica.

