Homem tenta executar vizinho e morre em confronto com a polícia em Curitiba

Confronto com a polícia em Curitiba

Um homem morreu durante um confronto com a Polícia Militar na madrugada deste sábado (24), no bairro Umbará, em Curitiba. De acordo com a PM, tudo começou quando o suspeito teria discutido com a ex-esposa de um vizinho e, em seguida, efetuado disparos contra o veículo deste vizinho, atingindo-o com dois tiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso impactante.

