Homem Tenta Fugir da Prisão Usando Filha como Escudo

Suspeito de ameaçar juíza usa filha como escudo para tentar escapar de prisão no PR

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) e pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) por ameaçar uma juíza e uma promotora em Reserva, na região dos Campos Gerais. No momento do cumprimento da ordem de prisão, ele ainda tentou usar a filha como escudo, mas foi contido pelos policiais.

