Homenagem emocionante às vítimas do ataque em Cambé

Vítimas de ataque em escola de Cambé serão homenageadas com nome de colégio

As vítimas do ataque em uma escola Cambé, no Norte do Estado, que ocorreu em junho de 2023, serão homenageadas na sexta-feira (13), durante uma cerimônia que mudará o nome do Colégio Estadual Unidade Polo, em Ibiporã, que passará a ser denominado Colégio Estadual Unidade Polo Karoline Verri Alves e Luan Augusto da Silva.

