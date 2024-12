Hospital faz confusão e idosa morta é velada por engano por outra família Hospital faz confusão e idosa morta é velada por engano por outra família Ric|Do R7 02/12/2024 - 16h49 (Atualizado em 02/12/2024 - 16h49 ) twitter

Idosa morta velada por engano

Um hospital particular de Ribeirão Preto (SP) comunicou a morte de uma paciente para a família errada e gerou uma confusão. Neide Basso de Oliveira, morreu aos 81 anos no sábado (30). O corpo foi velado por engando no lugar de Neide Rossi Benzi, de 73 anos, que está viva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e saiba mais sobre essa trágica confusão.

