Humorista curitibana Gih Rocha estreia show solo nesta sexta (6) A humorista curitibana Gih Rocha vai estrear o show solo de stand up comedy chamado “100 filtro”, nesta sexta-feira (6), […] O post... Ric|Do R7 04/12/2024 - 16h29 (Atualizado em 04/12/2024 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Humorista curitibana Gih Rocha estreia show solo nesta sexta (6)

A humorista curitibana Gih Rocha vai estrear o show solo de stand up comedy chamado “100 filtro”, nesta sexta-feira (6), às 20h30, no Gaslight Comedy Club, no bairro Alto da XV, em Curitiba.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Ric:

Operação Natal 2024: Policia Militar reforça segurança na área central de Maringá

Natal de Luz & Show de Prêmios: uma campanha para impulsionar o comércio local

Jovem que atirou no ex em colégio confessou: “Merecia morrer”