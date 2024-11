Hwang In-yeop, Jung Hae in e Taemin; artistas coreanos virão ao Brasil em 2025 Hwang In-yeop, Jung Hae in e Taemin; artistas coreanos virão ao Brasil em 2025 Ric|Do R7 12/11/2024 - 12h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 12h30 ) twitter

Hwang In-yeop, Jung Hae in e Taemin; artistas coreanos virão ao Brasil em 2025

O ano de 2025 promete ser agitado para as fãs de k-pop e dorama, pois recentemente foram anunciados que os atores sul-coreanos Jung Hae In, Hwang In-yeop e Kim Hyun Joong estarão em solo brasileiro. O idol de k-pop Taemin do Grupo Shinee também virá se apresentar as fãs brasileiras. Além dos artistas coreanos, os atores tailandeses DaouOfrroad, Up Poompat e Poom Phuripan e o elenco de 4minutes também desembarcam no Brasil.

