IBGE: Paraná tem a 5ª maior população e CIC é o 5º bairro mais populoso do país

O Paraná ocupa a quinta posição entre os estados com a maior população morando em áreas urbanas no Brasil. Segundo dados do Índice Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado tem 10.179.847 dos 11.444.380 habitantes do vivendo em zonas urbanas das cidades, o que equivale a 89% da população. Outros 11% (1.264.533) moram em áreas rurais no Estado.

