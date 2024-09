Identidade revelada de vítima de ataque a tiros em Ponta Grossa O homem que foi baleado em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, e morreu na manhã desta quarta-feira (4), foi identificado. O... Ric|Do R7 04/09/2024 - 20h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 20h31 ) ‌



Homem morto em ataque a tiros contra casal, no Paraná, é identificado

O homem que foi baleado no bairro Cará-Cará, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, e morreu na manhã desta quarta-feira (4), foi identificado. O homem veio ao óbito poucas horas depois da morte da companheira, também vítima do ataque a tiros. Ele estava internado no Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) após ser atingido no braço e no tórax na noite de terça-feira (3).

