Identidade Revelada: Tragédia em Curitiba com Homem Encontrado em Porta-Malas Homem encontrado morto com corpo carbonizado em porta-malas de carro de luxo é identificado pela Polícia... Ric|Do R7 07/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 07/08/2024 - 13h46 )



Homem encontrado morto em porta-malas de carro de luxo em Curitiba é identificado

Homem encontrado morto com corpo carbonizado em porta-malas de carro de luxo é identificado pela Polícia Civil (PCPR) nesta quarta-feira (7). Segundo as informações, a vítima é Angelo Marcos da Silva, de 43 anos, e seria o dono do veículo.

