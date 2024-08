Identificação das Vítimas da Tragédia Aérea em Vinhedo Dois corpos das 62 vítimas que morreram no acidente com o avião da Voepass que caiu na última sexta-feira... Ric|Do R7 11/08/2024 - 11h16 (Atualizado em 11/08/2024 - 11h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dois corpos de vítimas da queda do avião da Voepass são identificados pelo IML

Dois corpos das 62 vítimas que morreram no acidente com o avião da Voepass que caiu na última sexta-feira (9), em Vinhedo, no interior de São Paulo, foram identificados pelo Instituto Médico Legal (IML) até a manhã deste domingo (11).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Dois corpos de vítimas da queda do avião da Voepass são identificados pelo IML

• Jovem é assassinada a tiros enquanto trabalhava em carrinho de lanche no Paraná

• Prefeito de Cascavel vai a SP definir traslado das vítimas da queda de avião