Identificação das Vítimas: DNA Enviado para Análise em SP

Amostras de DNA de familiares das vítimas da queda de avião são enviadas a SP

Todas as amostras de DNA coletadas junto às 30 famílias das vítimas da queda de avião, em Vinhedo (SP), foram enviadas para São Paulo, no último domingo (11), pela Polícia Científica do Paraná.

