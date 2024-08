Identificados os Suspeitos do Crime que Chocou a Comunidade A Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou, nesta quarta-feira (7), os dois suspeitos de matar a idosa... Ric|Do R7 07/08/2024 - 21h56 (Atualizado em 07/08/2024 - 21h56 ) ‌



Suspeitos de matar idosa baleada ao defender filha são identificados

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou, nesta quarta-feira (7), os dois suspeitos de matar a idosa Ilca Kopp dos Passos, de 81 anos, que tentava defender a filha do atirador. De acordo com a apuração, dona Ilca morreu na noite de segunda-feira (5) no Hospital São José, em São José dos Pinhais, onde estava internada desde a noite de domingo (4).

