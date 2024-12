Idosa assassinada a golpes de lápis por idoso Idosa assassinada a golpes de lápis por idoso Ric|Do R7 30/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 30/11/2024 - 22h28 ) twitter

Hospital Txagorritxuko

Um idoso de 68 anos matou uma idosa de 94 com seguidos golpes, utilizando um lápis. O drama bizarro aconteceu na última quinta-feira (28), em uma casa de repouso na região de Vitória, no País Basco, Espanha. O autor do crime foi preso, pois não conseguiu abandonar o local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este crime chocante.

