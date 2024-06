Idosa desaparecida em chácara é encontrada morta no Paraná Uma idosa, de 85 anos, que desapareceu no último domingo (23) em uma chácara, entre Palmas e Mangueirinha, no sul do Paraná, foi...

Alto contraste

A+

A-

Idosa desaparecida em chácara é encontrada morta no Paraná

Uma idosa, de 85 anos, que desapareceu no último domingo (23) em uma chácara, entre Palmas e Mangueirinha, no sul do Paraná, foi encontrada morta. A mulher estava em um terreno, próximo ao Rio Chopim, na região da PR-449. Com o sumiço da familiar, parentes acionaram as autoridades e iniciaram as buscas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Idosa pega flores em frente prefeitura e é flagrada por jornal ao vivo; assista

• Idosa desaparecida em chácara é encontrada morta no Paraná

• Frente fria derruba temperaturas e mínima deve chegar a 0°C em Curitiba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.