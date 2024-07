Idosa Detida por Suspeita de Envenenamento de Ex-Companheiros no Paraná A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, nesta segunda-feira (29), uma idosa suspeita de ter matado, por... Ric|Do R7 29/07/2024 - 15h03 (Atualizado em 29/07/2024 - 15h03 ) ‌



Idosa suspeita de envenenar dois ex-companheiros é presa no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, nesta segunda-feira (29), uma idosa suspeita de ter matado, por envenenamento, dois ex-companheiros em um intervalo de menos de um ano, em Ubiratã, no oeste do estado.

