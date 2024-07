Idoso é preso por importunar adolescente em viagem de ônibus, em Londrina Um idoso foi preso em flagrante por importunação sexual após a denúncia de um adolescente de 12 anos, na rodoviária de Londrina,... Ric|Do R7 22/07/2024 - 15h33 (Atualizado em 22/07/2024 - 15h33 ) ‌



Idoso é preso por importunar adolescente em viagem de ônibus, em Londrina

Um idoso foi preso em flagrante por importunação sexual após a denúncia de um adolescente de 12 anos, na rodoviária de Londrina, no norte do Paraná. De acordo com a Guarda Municipal, que efetuou a prisão, o garoto teria sido molestado durante uma viagem de ônibus.

