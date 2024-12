Idoso é preso suspeito de matar amigo e fingir afogamento em pescaria, no PR Um homem, de 69 anos, foi preso nesta quinta-feira (5) suspeito de matar o amigo, de 66 anos, e fingir […] O post Idoso é preso suspeito... Ric|Do R7 06/12/2024 - 13h30 (Atualizado em 06/12/2024 - 13h30 ) twitter

suspeito preso por matar amigo e fingir afogamento no rio ivaí

Um homem, de 69 anos, foi preso nesta quinta-feira (5) suspeito de matar o amigo, de 66 anos, e fingir que ele tinha se afogado durante uma pescaria. O caso foi registrado na cidade de Doutor Camargo, no Noroeste do Paraná. A situação levantou a suspeita da polícia pois o detido só chamou o socorro no dia seguinte ao afogamento do amigo.

Para saber todos os detalhes desse crime intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

