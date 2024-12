Ilusionista Kieram Ecttori se apresenta em Curitiba; confira O Ilusionista Kieram Ecttori se apresentará em Curitiba no dia 21 de dezembro, no Teatro Positivo. O “Kieram Ecttori Experience” […]... Ric|Do R7 06/12/2024 - 15h30 (Atualizado em 06/12/2024 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kieram Ecttori

O Ilusionista Kieram Ecttori se apresentará em Curitiba no dia 21 de dezembro, no Teatro Positivo. O “Kieram Ecttori Experience” promete ao público uma noite repleta de adrenalina, suspense e atrações jamais vistas no Brasil.

Não perca a chance de vivenciar essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

Leia Mais em Ric:

Moro e Filipe Barros cobram investigação sobre invasões de terras no Oeste do Paraná

Pedro Scooby compra mansão de luxo; veja detalhes na Hora da Venenosa

Parlamentares paranaenses se mobilizam sobre conflitos no Oeste do estado