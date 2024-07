Imagens chocantes de agressões a mulheres após acidente no PR O RIC Notícias Manhã desta terça-feira (16) vai mostrar imagens exclusivas de um acidente de trânsito em que terminou com duas mulheres...

RIC Notícias Manhã mostra imagens de agressões a mulheres após acidente no PR

O RIC Notícias Manhã desta terça-feira (16) vai mostrar imagens exclusivas de um acidente de trânsito em que terminou com duas mulheres agredidas, no bairro Uberaba, em Curitiba. A colisão aconteceu na Rua Capitão Leônidas Marques. Segundo a RICtv, após o acidente, o motorista ainda desceu do carro e agrediu com socos e chutes a proprietária do Fox. A filha da mulher tentou defender a mãe e também ficou ferida.

