Imagens chocantes: homem é arrastado por carro de luxo em Manaus Um homem não identificado foi flagrado pendurado no capô de um carro de luxo em movimento, pelas ruas de Manaus, […] O post Homem fica... Ric|Do R7 22/10/2024 - 12h28 (Atualizado em 22/10/2024 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem fica pendurado em carro de luxo e é arrastado em rua movimentada; vídeo

Um homem não identificado foi flagrado pendurado no capô de um carro de luxo em movimento, pelas ruas de Manaus, no Amazonas. Um motorista que passava pela via registrou o momento e as imagens viralizaram nas redes sociais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem fica pendurado em carro de luxo e é arrastado em rua movimentada; vídeo

• Defesa de réu do caso Ísis “apresenta” novo suspeito; veja no Balanço Geral

• Estudante cai em lata de lixo após desmaio e morre esmagada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.