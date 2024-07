Imagens chocantes revelam apartamento onde jovem foi brutalmente agredida Um apartamento totalmente revirado e cheio de marcas de sangue. As imagens do local onde a jovem paranaense Maressa Nunes foi violentamente...

Imagens de apartamento onde jovem foi agredida comprovam ação violenta; vídeo

Um apartamento totalmente revirado e cheio de marcas de sangue. As imagens do local onde a jovem paranaense Maressa Nunes foi violentamente agredida durante uma viagem no Chile comprovam a brutalidade do ataque. A maringaense agora está internada em um hospital de Santiago, a capital chilena. No momento ela aguarda a transferência para o Brasil. (Assista ao vídeo no final da reportagem).

