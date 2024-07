Imagens chocantes: Vídeo mostra momento do tiroteio em festa de cidade do PR A RICtv recebeu, com exclusividade, o vídeo que registra o momento em que acontece o tiroteio na festa de aniversário da cidade de... Ric|Do R7 17/07/2024 - 21h10 (Atualizado em 17/07/2024 - 21h10 ) ‌



Exclusivo: Vídeo mostra momento do tiroteio em festa de cidade do PR

A RICtv recebeu, com exclusividade, o vídeo que registra o momento em que acontece o tiroteio na festa de aniversário da cidade de Céu Azul, na região Central do Paraná. O município comemorou 106 anos no último domingo (14).

