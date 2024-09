Imagens impressionantes de acidente na BR-277 Uma câmera instalada no painel de uma carreta flagrou o momento em que um caminhão tombou e causou um acidente […] O post Câmera registra... Ric|Do R7 11/09/2024 - 08h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 08h01 ) ‌



Câmera registra momento em que caminhão tomba e causa acidente na BR-277

Uma câmera instalada no painel de uma carreta flagrou o momento em que um caminhão tombou e causou um acidente com seis veículos na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O engavetamento foi registrado na noite desta terça-feira (10), na altura do km 105, no bairro Guarani, na pista sentido Ponta Grossa.

