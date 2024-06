Imagens impressionantes: homem sai de veículo em chamas no Paraná Um motorista perdeu o controle de um Renault Sandero e bateu contra um poste. O acidente foi registrado no domingo (23), na Avenida...

Um motorista perdeu o controle de um Renault Sandero e bateu contra um poste. O acidente foi registrado no domingo (23), na Avenida Ayrton Senna da Silva, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. Conforme informações, devido ao impacto, o veículo pegou fogo e uma pessoa morreu carbonizada. Testemunhas que estavam no local filmaram o momento em que o motorista sai do veículo em chamas (assista abaixo).

