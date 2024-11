Imagens reveladoras do quarto de Liam Payne após sua morte Pouco antes de morrer, Liam Payne estava exibindo a viagem a Buenos Aires ao lado da namorada na rede social Snapchat. O post Fotos... Ric|Do R7 16/10/2024 - 21h48 (Atualizado em 16/10/2024 - 21h48 ) twitter

Fotos do quarto de hotel de Liam Payne indicam uso de drogas

Pouco tempo após o anúncio da morte do cantor Liam Payne nesta quarta-feira (16), a imprensa argentina divulgou imagens do quarto de hotel do cantor. Ele morreu decorrente de uma queda.

