Imagens reveladoras: Polícia Civil busca suspeitos de homicídio em Curitiba A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou as fotos de dois homens, de 28 e 29 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio de Wesley... Ric|Do R7 04/09/2024 - 13h21 (Atualizado em 04/09/2024 - 13h21 ) ‌



Polícia Civil divulga imagens de suspeitos de assassinato em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou as fotos de dois homens, de 28 e 29 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio de Wesley Alceu da Cruz Marques, ocorrido em fevereiro de 2020, no bairro Campo do Santana, em Curitiba.

