Impacto Alarmante: O Recuo das Geleiras nos Andes As geleiras na Cordilheira dos Andes tiveram recuo sem precedentes e preocupam os cientistas. De acordo com... Ric|Do R7 02/08/2024 - 15h03 (Atualizado em 02/08/2024 - 15h03 ) ‌



Geleiras nos Andes têm recuo que choca cientistas

As geleiras na Cordilheira dos Andes tiveram recuo sem precedentes e preocupam os cientistas. De acordo com estudo publicado na revista “Science”, esse fenômeno está acontecendo muito antes do previsto.

