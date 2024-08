Impacto Ambiental em Debate: A Controvérsia das Obras na Arthur Bernardes As obras do novo corredor do Inter 2 têm gerado diversos protestos nas últimas semanas. Moradores da região... Ric|Do R7 16/08/2024 - 21h06 (Atualizado em 16/08/2024 - 21h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Inter 2 x 237 árvores: entenda polêmica das obras na Arthur Bernardes

As obras do novo corredor do Inter 2 têm gerado diversos protestos nas últimas semanas. Moradores da região da Avenida Presidente Arthur Bernardes, em Curitiba (PR), alertam para os impactos ambientais do empreendimento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Inter 2 x 237 árvores: entenda polêmica das obras na Arthur Bernardes

• A Fazenda 1: o que aconteceu no reality em 2009? Relembre brigas e campeão

• Idoso foi torturado antes de ser colocado morto em geladeira de oficina no PR