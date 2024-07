Ric |Do R7

Impacto das apostas esportivas no varejo: um novo cenário se revela As apostas esportivas online se tornaram um hobby para milhões de brasileiros nos últimos anos. Essa prática modificou a rotina de...

‌



A+

A-

Estudo da SBVC releva efeito das apostas esportivas no varejo

As apostas esportivas online se tornaram um hobby para milhões de brasileiros nos últimos anos. Essa prática modificou a rotina de muitas pessoas e também mexeu com o mercado de varejo no país. Isso é o que mostra um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, divulgado há poucos dias pela SBVC.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Estudo da SBVC releva efeito das apostas esportivas no varejo

• Pais de criança de 3 anos morta em acidente na PR-151 prestam homenagens

• Juliana Turchetti: quem era a piloto de avião que morreu como heroína nos EUA