Impacto do Congelamento de R$ 15 Bilhões: Saúde e Educação em Risco Os ministérios da Saúde, das Cidades, dos Transportes e da Educação foram as pastas mais atingidas pelo congelamento... Ric|Do R7 31/07/2024 - 12h13 (Atualizado em 31/07/2024 - 12h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Congelamento de R$ 15 bilhões do governo afeta saúde, transporte e educação Caroline de Souza Machado

Os ministérios da Saúde, das Cidades, dos Transportes e da Educação foram as pastas mais atingidas pelo congelamento de R$ 15 bilhões em gastos do governo federal no Orçamento de 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Radiografia da Câmara Municipal: saiba quantos projetos viram leis

• Vídeo mostra assassinato covarde de frentista em Curitiba; veja no Balanço Geral

• Violência em postos de combustíveis assusta trabalhadores: “Medo de morrer”