Imperdível: Claudia Raia Brilha em "Conserto para Dois" no Guaíra! Acontece neste sábado (24), no Teatro Guaíra, a reestreia de “Conserto para Dois, O Musical”, com Claudia... Ric|Do R7 22/08/2024 - 13h51 (Atualizado em 22/08/2024 - 13h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Conserto para Dois, O Musical: Guairão recebe espetáculo com Claudia Raia

Acontece neste sábado (24), no Teatro Guaíra, a reestreia de “Conserto para Dois, O Musical”, com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. O espetáculo conta com 12 personagens, interpretados pelos dois atores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Conserto para Dois, O Musical: Guairão recebe espetáculo com Claudia Raia

• Fã joga calcinha no palco e Mioto dá resposta inusitada; veja na Hora da Venenosa

• Polícia acredita que morte de professor Diego Callegario foi crime passional