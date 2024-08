Imperdível: Leilão da Caixa oferece imóveis com até 95% de desconto! O Leilão Virtual da Caixa Econômica Federal tem mais de mil imóveis disponíveis em todo o Brasil. No Paraná... Ric|Do R7 23/08/2024 - 19h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 19h00 ) ‌



Leilão da Caixa tem imóveis com 95% de desconto; veja detalhes

O Leilão Virtual da Caixa Econômica Federal tem mais de mil imóveis disponíveis em todo o Brasil. No Paraná, são 70 imóveis que podem ser leiloados. Os lances poderão ser feitos no site, nos dias 03 e 06 de setembro até às 10h, e no dia 10 de setembro, a partir das 10h.

