Imperdível: Seo In Guk Chega ao Brasil para Show Inesquecível!

Seo In Guk: veja tudo sobre show do cantor e ator coreano no Brasil

O ator e cantor coreano Seo In Guk, de 36 anos, vem ao Brasil pela primeira vez no dia 24 de agosto deste ano e se apresenta no Espaço Vibra, em São Paulo. O fan meeting é organizado pela produtora de eventos, Sam Entretenimento.

