Importante Avanço na Infraestrutura: Duplicação da BR-376 é Confirmada Nesta quinta-feira (22), o governador Ratinho Junior confirmou a duplicação da BR-376. O trecho que será... Ric|Do R7 22/08/2024 - 22h11 (Atualizado em 22/08/2024 - 22h11 )



Ratinho Junior confirma duplicação da BR-376 entre Paranavaí e São Paulo

Nesta quinta-feira (22), o governador Ratinho Junior confirmou a duplicação da BR-376. O trecho que será duplicado liga Paranavaí, no Noroeste do Paraná, com o estado de São Paulo.

