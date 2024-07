Imprudência no trânsito: motorista invade via preferencial e causa capotamento de carro A imprudência de um motorista quase causou um grave acidente na Rua Anne Frank, no bairro Hauer, em Curitiba, na noite desta sábado... Ric|Do R7 21/07/2024 - 09h23 (Atualizado em 21/07/2024 - 09h23 ) ‌



Imprudência causa capotamento de carro após motorista invadir via preferencial

A imprudência de um motorista quase causou um grave acidente na Rua Anne Frank, no bairro Hauer, em Curitiba, na noite desta sábado (20). O condutor que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro, mas pedaços do carro ficaram espalhados pela rua.

