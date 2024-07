Ric |Do R7

Incêndio atinge casa no Orleans, lareira é a provável causa Uma casa acabou pegando fogo na madrugada deste domingo (7) no bairro Orleans, em Curitiba. O incêndio atingiu o telhado de um sobrado...

Alto contraste

A+

A-

Lareira provoca incêndio que destruiu parte de uma casa no Orleans

Uma casa acabou pegando fogo na madrugada deste domingo (7) no bairro Orleans, em Curitiba. O incêndio atingiu o telhado de um sobrado e movimentou as equipes do Corpo de Bombeiros.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Lareira provoca incêndio que destruiu parte de uma casa no Orleans

• Homem pede socorro em terminal na CIC após ser agredido em briga de bar

• Temporal atinge o Paraná com rajadas de vento de 60 km/h; veja onde



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.