Incêndio de grandes proporções assusta moradores em Curitiba

Incêndio de grandes proporções atinge loja de baterias em Curitiba

Um incêndio ocorreu na manhã desta terça-feira (25), em uma loja de baterias localizada no bairro Novo Mundo, em Curitiba. De acordo com a RICtv, apesar da proporção do incêndio, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu controlar as chamas. Conforme informações, o fogo destruiu o local, dois carros e uma moto. Uma estofaria que ficava aos fundos também foi atingida.

