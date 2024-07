Ric |Do R7

Incêndio destrói carros apreendidos no pátio da Polícia Militar Um incêndio atingiu o pátio da 6° Companhia Independente de Polícia Militar do Paraná, em Ivaiporã, no Norte Central do Paraná, na...

Alto contraste

A+

A-

Incêndio atinge pátio da Polícia Militar e carros apreendidos são destruídos

Um incêndio atingiu o pátio da 6° Companhia Independente de Polícia Militar do Paraná, em Ivaiporã, no Norte Central do Paraná, na noite desta sexta-feira (05).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Incêndio atinge pátio da Polícia Militar e carros apreendidos são destruídos

• Caso Ísis: desaparecimento completa 30 dias sem pistas do paradeiro da jovem

• Previsão do tempo para Curitiba hoje (06/07/2024), segundo o Climatempo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.