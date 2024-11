Incêndio destrói casa de fundo de loja de roupas de festa em Curitiba Incêndio destrói casa de fundo de loja de roupas de festa em Curitiba Ric|Do R7 23/11/2024 - 20h49 (Atualizado em 23/11/2024 - 20h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio em Curitiba

Parte de um sobrado foi destruído em um incêndio no final da manhã deste sábado (23), no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Os proprietários suspeitam de uma falha no ferro de passar roupa como motivação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este incidente.

Leia Mais em Ric:

Família instala câmera e descobre que técnica de enfermagem torturava paciente acamada

Casal pula muro de motel e sai correndo para não ter que pagar conta

Funcionário cobra R$ 26,6 milhões de biblioteca por trabalhar em mesa pequena